Бросившие ребенка в машине родители вызвали негодование у жителей Приморья

Владивосток, 10 ноября. Родители оставили своего маленького ребенка одного в машине. Данный инцидент вызвал негодование у жителей Приморья.

Машина с ребенком была припаркована в районе остановки «Детский парк» во Владивостоке. Женщина зафиксировала происходящее на камеру мобильного телефона. Она сообщила, что даже не заметила ребенка. Женщина услышала, как дверь машины, которую открывал ребенок, ударила ее автомобиль.

«Я, как хозяйка машины, полчаса ждала родителей, потом позвала сотрудников ППС, они остались ждать, а я пошла в магазин, когда вышла, уже никого не было», — приводит «Deita.ru» слова женщины.

Видео, которое сделала женщина, вызвала негативную реакцию со стороны пользователей социальных сетей.