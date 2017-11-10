Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Минобороны РФ подтвердило гибель военных при подрыве снаряда в Забайкалье
Происшествия
Жители Приморья столкнулись с новым видом мошенничества
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Приморья столкнулись с новым видом мошенничества

    13:07  10 Ноября 2017
    39

    Жители Приморья столкнулись с новым видом мошенничества

    Владивосток, 10 ноября. Жители Владивостока столкнулись с новым видом мошенничества. Горожан радуют подарком, а потом выманивают деньги.

    Жителям Владивостока присылают сообщения от имени реального магазина, им сообщают, что они выиграли в конкурсе новый телефон — iPhone 7 Plus. Мошенники предлагают победителям забрать свой выигрыш: заполнить анкету и выбрать способ доставки. Стоимость обычной доставки составляет 840 рублей, экспресс — 1030 рублей и гипердоставка — 1524 рубля. Выбрать способ доставки и заполнить анкеты необходимо в течение двух часов.

    Как сообщает «Deita.ru», мошенники предлагают и другой вариант выигрыша — забрать деньги. Деньги компания отправляет с корпоративного счета, а не с банковской карты. Для перевода денежных средств они требуют все реквизиты банковской карты: номер, срок действия, код CVC.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мошенничество #приморский край #владивосток
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        5261
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        26613
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1480
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3048