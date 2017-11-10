Жители Приморья столкнулись с новым видом мошенничества

Владивосток, 10 ноября. Жители Владивостока столкнулись с новым видом мошенничества. Горожан радуют подарком, а потом выманивают деньги.

Жителям Владивостока присылают сообщения от имени реального магазина, им сообщают, что они выиграли в конкурсе новый телефон — iPhone 7 Plus. Мошенники предлагают победителям забрать свой выигрыш: заполнить анкету и выбрать способ доставки. Стоимость обычной доставки составляет 840 рублей, экспресс — 1030 рублей и гипердоставка — 1524 рубля. Выбрать способ доставки и заполнить анкеты необходимо в течение двух часов.

Как сообщает «Deita.ru», мошенники предлагают и другой вариант выигрыша — забрать деньги. Деньги компания отправляет с корпоративного счета, а не с банковской карты. Для перевода денежных средств они требуют все реквизиты банковской карты: номер, срок действия, код CVC.