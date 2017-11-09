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Домработница из Средней Азии украла деньги у семьи из Владивостока
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    Домработница из Средней Азии украла деньги у семьи из Владивостока

    12:01  9 Ноября 2017
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    Домработница из Средней Азии украла деньги у семьи из Владивостока

    Владивосток, 9 ноября. Уроженка одной из стран Средней Азии, которая работала домработницей, украла деньги у семьи из Владивостока.

    По версии следствия, женщина приходила в дом семьи для уборки помещений. Когда она убирала квартиру, она обнаружила денежные средства в размере 247 тыс. рублей. Злоумышленница спрятала деньги в мусорный пакет и вынесла их из дома.

    Владельцы дома обнаружили пропажу и обратились в полицию, сообщает «Deita.ru». Домработница пыталась скрыться с деньгами, она планировала вернуться на родину. Женщина доехала до Биробиджана, однако сотрудники полиции задержали ее при посадке на поезд.

    Женщина обвиняется в совершении преступления — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

    Автор: Дарья Смолина
    #кража #приморский край #владивосток
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