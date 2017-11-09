Приморский силач отбуксировал на три метра пятитонный контейнеровоз

В Избранное

Владивосток, 9 ноября. Приморский силач отбуксировал контейнеровоз «Аврора», масса которого свыше пяти тонн, на расстояние более трех метров.

Иван Савкин — Горный Тигр — является чемпионом Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике. Свое достижение он посвятил первому вице-губернатору Приморского края Александру Костенко.

Силач сдвинул пятитонный контейнеровоз с первой попытки на мероприятии, которое проходило в бухте Диомид во Владивостоке. Об этом сообщает «Dieta.ru». Отмечается, что подготовка к мероприятию проходила напряженно и в ограниченные сроки. Был даже перенос мероприятия из-за плохой погоды.

Как стало известно, спортсмен Иван Савкин успел восстановиться после уличной драки, в которой он пострадал в конце августа. Три молодых человека с двумя бейсбольными битами подошли к силачу и попросили закурить, о том, что произошло дальше — неизвестно.