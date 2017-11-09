Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Макрон рассказал, когда будет одержана окончательная победа над ИГ в Ираке и Сирии
Общество
Приморский силач отбуксировал на три метра пятитонный контейнеровоз
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Приморский силач отбуксировал на три метра пятитонный контейнеровоз

    11:28  9 Ноября 2017
    50

    Приморский силач отбуксировал на три метра пятитонный контейнеровоз

    Владивосток, 9 ноября. Приморский силач отбуксировал контейнеровоз «Аврора», масса которого свыше пяти тонн, на расстояние более трех метров.

    Иван Савкин — Горный Тигр — является чемпионом Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике. Свое достижение он посвятил  первому вице-губернатору Приморского края Александру Костенко.

    Силач сдвинул пятитонный контейнеровоз с первой попытки на мероприятии, которое проходило в бухте Диомид во Владивостоке. Об этом сообщает «Dieta.ru». Отмечается, что подготовка к мероприятию проходила напряженно и в ограниченные сроки. Был даже перенос мероприятия из-за плохой погоды.

    Как стало известно, спортсмен Иван Савкин успел восстановиться после уличной драки, в которой он пострадал в конце августа. Три молодых человека с двумя бейсбольными битами подошли к силачу и попросили закурить, о том, что произошло дальше — неизвестно.

    Автор: Дарья Смолина
    #приморский край #владивосток #пауэрлифтинг #иван савкин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        645
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        5843
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1594
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        9387