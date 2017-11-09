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Весенние цветы зацвели в Приморье под конец осени
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    Весенние цветы зацвели в Приморье под конец осени

    11:31  9 Ноября 2017  /обновлено: 11:33  09 Ноября 2017
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    Весенние цветы зацвели в Приморье под конец осени

    Владивосток, 9 ноября. Весенние цветы зацвели в конце осени, причиной тому стала теплая осень на юге Приморского края.

    Посетители заповедника «Кедровая падь» увидели несколько цветков ветровочника амурского. Отмечается, что этот цветок начинает цвести в апреле с приходом первых ветров в Приморье. Ветровочник – относительно редкое растение, его можно увидеть только на Дальнем Востоке. Это растение занесено в региональную Красную книгу Амурской области.

    Как сообщает «Deita.ru», несколько цветков было обнаружено в ходе экскурсии по маршруту «К сердцу Кедровой пади». Отмечается, что в прошлом году цветы тоже цвели в преддверии зимы. Однако туристы посчитали цветение ветровочника — маленьким чудом.

    Автор: Дарья Смолина
    #приморский край #весенние цветы
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