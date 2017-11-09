Жительница Владивостока перечислила лжепродавцу автомобилей 750 тыс. рублей

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Владивосток, 9 ноября. Жительница Владивостока обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули при покупке автомобиля.

По ее словам, на одном из сайтов она нашла объявление о покупке автомобилей с японских аукционов с последующей доставкой. Она позвонила продавцу, обсудила условия договора и перевела в качестве предоплаты злоумышленнику 750 тыс. рублей, сообщает Deita.ru.

Через несколько недель с 50-летней женщиной так никто и не связался, а телефон «продавца» был выключен. Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.