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Жительница Владивостока перечислила лжепродавцу автомобилей 750 тыс. рублей
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    Жительница Владивостока перечислила лжепродавцу автомобилей 750 тыс. рублей

    11:11  9 Ноября 2017
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    Жительница Владивостока перечислила лжепродавцу автомобилей 750 тыс. рублей

    Владивосток, 9 ноября. Жительница Владивостока обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули при покупке автомобиля.

    По ее словам, на одном из сайтов она нашла объявление о покупке автомобилей с японских аукционов с последующей доставкой. Она позвонила продавцу, обсудила условия договора и перевела в качестве предоплаты злоумышленнику 750 тыс. рублей, сообщает Deita.ru

    Жительница Владивостока перечислила лжепродавцу автомобилей 750 тыс. рублей

    Через несколько недель с 50-летней женщиной так никто и не связался, а телефон «продавца» был выключен. Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

    В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

    Автор: Дана Балан
    #мошенничество #владивосток #автомобиль
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