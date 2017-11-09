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Женщину, пропавшую в конце октября, ищут в Приморье
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    Женщину, пропавшую в конце октября, ищут в Приморье

    12:02  9 Ноября 2017
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    Женщину, пропавшую в конце октября, ищут в Приморье

    Владивосток, 9 ноября. Женщину, которая пропала в конце октября, ищут в Приморье. Женщина бесследно исчезла 31 октября.

    Как сообщает «Deita.ru», женщина вышла из дома рано утром 31 октября и скрылась в неизвестном направлении. На ней было черное пальто и парусиновые эспадрильи. Родственники просят помощи: все, кто видел женщину, просьба сообщить в правоохранительные органы.

    Отметим, что молодой человек 1996 года рождения пропал в поселке Ярославский Приморского края. В апреле этого года он вышел из дома и до настоящего времени о его местонахождение ничего неизвестно. На вид ему 22 года, рост 165 сантиметров, среднего телосложения. Темно-русые волосы и карие глаза. Из особых примет — косоглазие левого глаза и шрам три сантиметра в теменной области.

    Автор: Дарья Смолина
    #приморский край #владивосток #поиск
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