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Похитители фейерверков испортили Новый год жителю Владивостока
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    Похитители фейерверков испортили Новый год жителю Владивостока

    9:37  9 Ноября 2017
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    Похитители фейерверков испортили Новый год жителю Владивостока

    Владивосток, 9 ноября. Неизвестные похитили несколько коробок с фейерверками у жителя Владивостока. Мужчина планировал продать их к Новому году.

    По словам потерпевшего, кража произошла в ночное время суток на охраняемой территории. Злоумышленники вскрыли замок и похитили из гаража коробки с петардами. Мужчина признался, что решил сэкономить и купить фейерверки пораньше, он уже договорился о продаже с клиентами, когда воры неожиданно решили нагрянуть, сообщает Deita.ru.

    По предварительным данным, ущерб от кражи составил двести тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

     

    Автор: Дима Оленин
    #кража #новый год #владивосток
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