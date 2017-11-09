Похитители фейерверков испортили Новый год жителю Владивостока

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Владивосток, 9 ноября. Неизвестные похитили несколько коробок с фейерверками у жителя Владивостока. Мужчина планировал продать их к Новому году.

По словам потерпевшего, кража произошла в ночное время суток на охраняемой территории. Злоумышленники вскрыли замок и похитили из гаража коробки с петардами. Мужчина признался, что решил сэкономить и купить фейерверки пораньше, он уже договорился о продаже с клиентами, когда воры неожиданно решили нагрянуть, сообщает Deita.ru.

По предварительным данным, ущерб от кражи составил двести тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.