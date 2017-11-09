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Происшествия
Злостного нарушителя ПДД во Владивостоке нашли благодаря соцсетям
Происшествия
Злостного нарушителя ПДД во Владивостоке нашли благодаря соцсетям
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    Злостного нарушителя ПДД во Владивостоке нашли благодаря соцсетям

    5:19  9 Ноября 2017
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    Злостного нарушителя ПДД во Владивостоке нашли благодаря соцсетям

    Владивосток, 09 ноября. Сотрудники краевой Госавтоинспекции смогли найти злостного нарушителя правил дорожного движения благодаря Instagram.

    Так в социальной сети на днях было выложено видео, на котором запечатлено, как водитель Toyota Land Cruiser на проспекте 100-летия Владивостока выехал на встречную полосу.

    Дорожные полицейские вычислили нарушителя, им оказался 53-летний мужчина, которого привлекли в административной ответственности. При этом, как сообщает «Газета.ru», в течение года водитель 17 раз нарушал скоростной режим.
     

    Автор: Константин Терехов
    #пдд #гибдд #владивосток
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