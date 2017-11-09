Злостного нарушителя ПДД во Владивостоке нашли благодаря соцсетям

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Владивосток, 09 ноября. Сотрудники краевой Госавтоинспекции смогли найти злостного нарушителя правил дорожного движения благодаря Instagram.

Так в социальной сети на днях было выложено видео, на котором запечатлено, как водитель Toyota Land Cruiser на проспекте 100-летия Владивостока выехал на встречную полосу.

Дорожные полицейские вычислили нарушителя, им оказался 53-летний мужчина, которого привлекли в административной ответственности. При этом, как сообщает «Газета.ru», в течение года водитель 17 раз нарушал скоростной режим.

