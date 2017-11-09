Городские службы в Приморье серьезно подготовились к ухудшению погоды

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Уссурийск, 9 ноября. Администрация Уссурийска сообщила, что городские службы провели серьезную подготовку в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Сообщается, что вся необходимая уборочная техника приведена в состояние готовности. Кроме того, к зимнему сезону было заготовлено 3 тысячи тонн пескосолевой смеси, которой в первую очередь обработают тоннели, спуски и подъемы, перекрестки, мосты и подъезды к ним.

Ранее RT на русском сообщало, что синоптики предупредили о подъеме воды в реке у затопленного Уссурийска до отметки опасного гидрологического явления.