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Происшествия
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Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья похолодание и осадки
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    Синоптики пообещали жителям Приморья похолодание и осадки

    4:07  9 Ноября 2017  /обновлено: 5:21  09 Ноября 2017
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    Синоптики пообещали жителям Приморья похолодание и осадки

    Владивосток, 9 ноября. Сотрудники Примгидромета предупредили жителей региона, что в четверг в Приморском крае ожидается похолодание и осадки.

    Сообщается, что на территории Приморского края ожидается переменная облачность. Воздух будет сильно остывать ночью, а днем не будет успевать прогреваться.

    Во Владивостоке так же ожидается переменная облачность и осадки, а также заморозки по утрам. В связи с чем автомобилистов просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Ранее режим ЧС был введён в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорске.

    Автор: Ирина Новикова
    #приморье #владивосток #осадки
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