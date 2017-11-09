Синоптики пообещали жителям Приморья похолодание и осадки

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Владивосток, 9 ноября. Сотрудники Примгидромета предупредили жителей региона, что в четверг в Приморском крае ожидается похолодание и осадки.

Сообщается, что на территории Приморского края ожидается переменная облачность. Воздух будет сильно остывать ночью, а днем не будет успевать прогреваться.

Во Владивостоке так же ожидается переменная облачность и осадки, а также заморозки по утрам. В связи с чем автомобилистов просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

Ранее RT на русском сообщало, что в Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Ранее режим ЧС был введён в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорске.