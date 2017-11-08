Жители Приморского края жалуются на соседей, превративших двор в помойку

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Владивосток, 8 ноября. Жителей Приморского края призывают к соблюдению чистоты на территориях около жилых домов.

Как сообщают местные СМИ, жители села Черниговка в Приморье жалуются на соседей, которые выбрасывают мусор во дворе, хотя мусорные контейнеры расположены недалеко от дома. Кроме этого, сельчане в социальных сетях сообщают, что баки регулярно вывозят, а дворники постоянно убирают территорию:

«Мусорные баки вывозят систематически, дворник убирает около контейнеров… вот задумываюсь, что движет людьми, когда они бросают мусор, можно сказать, во дворе».

Недовольные жители дома, расположенного на Октябрьской улице, просят жителей села беречь окружающую природу, содержать двор в чистоте и уважать труд сотрудников ЖКХ, сообщает Deita.ru.