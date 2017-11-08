Лесные пожары в Приморье угрожают заповедникам

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Владивосток, 08 ноября. Природные пожары, бушующие в Приморском крае, угрожают заповедным территориям.

В настоящее время под угрозой находится Лазовский заповедник. В этот район для борьбы с огнем дополнительно направлено 45 специалистов из регионального управления «Авиалесоохраны».

До этого сотрудники заповедника пытались бороться со стихией своими силами. Кроме того, как сообщает прокуратура, дирекция Лазовского своевременно не привлекла дополнительные ресурсы для тушения пожаров.

По данным ТАСС, руководство заповедной территории не ограничило пребывание граждан в лесу, а также не обеспечило соблюдение пожарной безопасности на охраняемой территории.

