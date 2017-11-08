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Костенко займет пост первого вице-губернатора Приморья
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    Костенко займет пост первого вице-губернатора Приморья

    8:00  8 Ноября 2017
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    Костенко займет пост первого вице-губернатора Приморья

    Владивосток, 8 ноября. Руководитель фракции партии «Единая Россия» в парламенте Приморского края Александр Костенко станет первым вице-губернатором. Об этом входе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике сообщил врио губернатора Андрей Тарасенко.

    Во время заседания с предложением назначить Костенко на пост первого вице-губернатора выступил гендиректор «ПАО «Варяг» Евгений Леонов. Тарасенко согласился с предложением.

    Напомним, ранее сайт RT сообщил, что прежний первый вице-губернатор региона Василий Усольцев уволился по собственному желанию. Его обязанности временно возложили на вице-губернатора Алексея Сухова.

    Автор: Алексей Громов
    #приморье #костенко #тарасенко #вице-губернаторы
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