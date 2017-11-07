Ушел в отставку первый вице-губернатор Приморского края

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Владивосток, 7 ноября. Курировавший вопросы гражданской защиты первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приказ об увольнении Усольцева подписал исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. Исполнять обязанности ушедшего в отставку первого вице-губернатора будет Алексей Сухов.

В администрации Приморского края Василий Усольцев курировал вопросы гражданской защиты, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, лицензирования и торговли, сообщает Газета.ru.

Напомним, указ об освобождении прежнего губернатора Приморского края Владимира Миклушевского президент России Владимир Путин подписал 4 октября.