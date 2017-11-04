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Происшествия
Грузовик протаранил 5 легковушек во Владивостоке из-за разрыва буксировочного троса
Происшествия
Грузовик протаранил 5 легковушек во Владивостоке из-за разрыва буксировочного троса
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    Грузовик протаранил 5 легковушек во Владивостоке из-за разрыва буксировочного троса

    10:10  4 Ноября 2017
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    Грузовик протаранил 5 легковушек во Владивостоке из-за разрыва буксировочного троса

    Владивосток, 4 ноября. Буксируемый грузовик из-за обрыва троса столкнулся с пятью иномарками, его водитель скрылся с места происшествия.

    Как рассказали в УМВД РФ по Приморскому краю, ДТП произошло в районе дома №25 на улице Космонавтов во Владивостоке. Во время буксировки экскаватором грузовика Hino произошел разрыв буксировочного троса, в результате чего грузовой автомобиль столкнулся с пятью легковушками: Subaru Impreza, Toyota Hiace, Honda Fit, Subaru Legacy, Toyota WISH, а также повредил мусорные баки и леерное ограждение.

    Водитель грузовика скрылся с места ДТП, в настоящий момент его разыскивает полиция. Водитель экскаватора привлечен к административной ответственности за нарушение правил буксировки.

    В результате происшествия никто не пострадал.

    Автор: Юлия Кошкина
    #дтп #владивосток
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