Домработница из Узбекистана обворовала хозяев на 250 тысяч рублей в Приморье

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Владивосток, 4 ноября. Уроженка Узбекистана обвиняется в краже из дома, в котором она работала домработницей, 247 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По версии следствия, во время уборки в гардеробе женщина обнаружила 247 тысяч рублей и решил воспользоваться случаем. Чтобы хозяева дома не заметили кражу, она спрятала деньги в мусорный пакет и таким образом вынесла их из дома.

Пропажу наниматель домработницы обнаружил вечером. Хозяева денег решил попробовать решить дело миром. Они позвонили женщине, которая пообещала вернуть украденные средства. Но вместо встречи с обворованными нанимателями, женщина решила вернуться с деньгами на родину. Она на такси доехала до Биробиджана, где попыталась сесть в поезд. Там уроженку Узбекистана задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следственные органы завершили расследование, дело передано в суд.