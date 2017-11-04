В Приморье мужчина отправился в тюрьму за попытку защитить друга

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Владивосток, 4 ноября. Мужчина получил тюремный срок за попытку защитить приятеля от административной ответственности за нарушение иностранным лицом режима пребывания в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Сотрудник полиции составлял протокол по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания/проживания), когда на место прибыл приятель нарушителя. Мужчина понимал, что его приятеля могут выдворить из России и решил защитить его, предложив полицейскому 12 тысяч рублей. Взамен осужденный просил не составлять административный протокол.

Однако полицейский отказался от взятки, и на этот раз в роли нарушителя оказался несостоявшийся взяткодатель. Советский районный суд Владивостока признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки и приговорил его к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.