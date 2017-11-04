Более 4 тысяч иностранцев посетили Владивосток по электронным визам

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Владивосток, 4 ноября. Более четырех тысяч иностранных граждан получили электронные визы для посещения России через порт Владивостока, половина из них граждане КНР. Об этом на встрече с председателем Китайской ассоциации туризма Ван Пин в Пекине заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

«Дальний Восток имеет огромный туристический потенциал и конкурентные преимущества. Это ближайшая к Китаю европейская цивилизация, здесь уникальные места, которых больше нигде нельзя увидеть», — цитирует слова Галушки пресс-служба министерства.

Глава Минвостокразвития отметил, что получить электронную визу иностранный гражданин может не выходя из дома. Ему нужно лишь заполнить анкету на сайте МИД России. Ответ на нее придет в течение четырех дней. После этого иностранцу остается заказать билет и прибыть во Владивосток на восемь дней.

По электронной визе Россию уже посетили более четырех тысяч иностранных туристов, более двух тысяч из них — граждане КНР. С 1 января 2018 года по электронным визам иностранцы также смогут посетить Камчатку и Сахалин.