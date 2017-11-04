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Вице-губернатором Приморского края стал бывший заместитель Хорошавина
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    Вице-губернатором Приморского края стал бывший заместитель Хорошавина

    0:51  4 Ноября 2017
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    Вице-губернатором Приморского края стал бывший заместитель Хорошавина

    Южно-Сахалинск, 4 ноября. Бывший глава аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Дмитрий Братыненко назначен вице-губернатором Приморского края. Распоряжение о назначении подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. 

    Как сообщают региональные СМИ, у нового вице-губернатора по внутренней политике изменится круг полномочий: ему предстоит отвечать за взаимодействие с ЗакСобранием, избирательной комиссией и органами местного самоуправления муниципальных образований. 

    Как сообщает ИА PrimaMedia, в августе 2009 года Братыненко был назначен на должность советника губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. В мае 2011 года его назначили и.о. главы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

    Издание отмечает, что Братыненко стал единственным чиновником из команды Александра Хорошавина, кто не попал под удар после отставки губернатора. К нему у следствия не было вопросов.

    Вице-губернатором Приморского края стал бывший заместитель Хорошавина

    Напомним, процесс по делу Хорошавина начался 6 марта. В деле рассматривается девять эпизодов получения взяток общей суммой 522 млн рублей. Также в «легализации денежных средств, добытых преступным путем» и «получении взяток» подозреваются бывший глава регионального Минсельхоза Николай Борисов, заместитель Хорошавина Сергей Карепкин и советник экс-губернатора Андрей Икрамов.

    Автор: Олеся Волкова
    #приморье #владивосток #хорошавин #братыненко
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