Владивосток снова затянул дым от лесных пожаров

В Избранное

Владивосток, 3 ноября. Столицу Приморского края затянуло дымом от бушующих в регионе лесных пожаров. Об этом со ссылкой на представителя Примгидромета Виктора Чулкова сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, дым принесло сильным ветром, который дул в северном направлении минувшей ночью. Утром в пятницу ветер ослаб, но его направление в течение дня останется прежним.

«Сегодня Владивосток будет в дымке. Дым рассеется не сразу, а постепенно, в течение нескольких дней», — заявил Чулков.

Эксперт отметил, что в выходные ситуация может улучшаться.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о сильном задымлении в Хабаровске. Дым в город принесло со стороны Китая.