Экс-глава «Приморкрайстроя» пойдет под суд за взятку в два миллиона рублей

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Владивосток, 2 ноября. Бывший директор компании «Приморкрайстрой» пойдет под суд по делу о взятке в размере два миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.

По данным следствия, экс-глава «Приморкрайстроя» получил от коммерческого директора строительной компании два миллиона рублей. Эти деньги были лишь частью оговоренной суммы в девять миллионов рублей, которые должен был получить бывший директор «Приморкрайстроя».

За это он должен был оплатить работы по выполнению комплекса строительных (монтажных) работ жилого комплекса «Снеговая Падь» во Владивостоке.

По факту взятки было возбуждено уголовное дело. Имущество бывшего директора «Приморкрайстрой» арестовано. Дело направлено прокурором в Советский районный суд города Владивостока, передает ИА «Дейта».