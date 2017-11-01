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Приморец собрал пистолет и «проверил» его, выстрелив в голову рабочего
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    Приморец собрал пистолет и «проверил» его, выстрелив в голову рабочего

    8:03  1 Ноября 2017
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    Приморец собрал пистолет и «проверил» его, выстрелив в голову рабочего

    Владивосток, 1 ноября. Жителя Владивостока осудят за то, что он «проверил» пистолет собственного производства и убил дорожного рабочего.

    Как рассказали в СУ СК России по региону, в начале 2014 года мужчина заказал через Интернет комплектующие детали для сборки оружия. Он также приобрел боеприпасы, а затем изготовил пистолет.

    В мае 2015 года злоумышленник решил опробовать оружие в действии. Ночью он увидел на улице Горной в городе Владивостоке дорожных рабочих. Подобрав удобный момент, подозреваемый выстрелил в одного из рабочих. Пуля попала в голову, рабочий погиб на месте.

    В данный момент уголовное дело направлено в суд. 

    Приморец собрал пистолет и «проверил» его, выстрелив в голову рабочего

    Автор: Алия Садыкова
    #приморье #владивосток #пистолет
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