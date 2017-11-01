В Приморье намерены возобновить производство пушнины

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Владивосток, 01 ноября. Региональные власти обратятся в федеральный Минсельхоз с предложением о возобновлении в крае производства пушнины.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кабмина Приморья, речь об этом шла на встрече временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко с сенатором Светланой Горячевой.

«В крае нет ни одного действующего зверохозяйства,а раньше в крае делалось 1,4 млн тонн шкур, то есть было около 400 тысяч голов. Сейчас нам необходимо хотя бы 4 тысячи голов», — заявил глава региона.

По словам Андрея Тарасенко, первое хозяйство можно разместить в Лазовском районе, где ранее оно существовало, но сейчас брошено. В свою очередь сенатора заявила, что необходимо будет также проработать вопрос обеспечения рынка сбыта.