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В Приморье намерены возобновить производство пушнины
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    В Приморье намерены возобновить производство пушнины

    4:04  1 Ноября 2017
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    В Приморье намерены возобновить производство пушнины

    Владивосток, 01 ноября. Региональные власти обратятся в федеральный Минсельхоз с предложением о возобновлении в крае производства пушнины.

    Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кабмина Приморья, речь об этом шла на встрече временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко с сенатором Светланой Горячевой.

    «В крае нет ни одного действующего зверохозяйства,а раньше в крае делалось 1,4 млн тонн шкур, то есть было около 400 тысяч голов. Сейчас нам необходимо хотя бы 4 тысячи голов», — заявил глава региона.

    По словам Андрея Тарасенко, первое хозяйство можно разместить в Лазовском районе, где ранее оно существовало, но сейчас брошено. В свою очередь сенатора заявила, что необходимо будет также проработать вопрос обеспечения рынка сбыта.

    Автор: Константин Терехов
    #приморский край #владивосток #пушнина
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