Массовое ДТП в Приморье спровоцировало огромную пробку

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Владивосток, 31 октября. В Надеждинском районе Приморского края произошло крупное ДТП с участием легковых автомобилей и грузовика, авария привела к образованию пробки за низководным мостом, собщают очевидцы.

В сторону поселка Новый в Приморье произошло массовое ДТП. Известно, что участники аварии двигались в попутном направлении. Информации о пострадавших пока нет. Движение значительно затруднено, на месте инцидента работает ГИБДД. На фото видно, что несколько легковых машин получили сильные повреждения.