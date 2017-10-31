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Массовое ДТП в Приморье спровоцировало огромную пробку
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    Массовое ДТП в Приморье спровоцировало огромную пробку

    8:17  31 Октября 2017
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    Массовое ДТП в Приморье спровоцировало огромную пробку

    Владивосток, 31 октября. В Надеждинском районе Приморского края произошло крупное ДТП с участием легковых автомобилей и грузовика, авария привела к образованию пробки за низководным мостом, собщают очевидцы. 

    В сторону поселка Новый в Приморье произошло массовое ДТП. Известно, что участники аварии двигались в попутном направлении. Информации о пострадавших пока нет. Движение значительно затруднено, на месте инцидента работает ГИБДД. На фото видно, что несколько легковых машин получили сильные повреждения. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #владивосток
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