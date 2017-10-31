За плохую уборку снега УК Владивостока будут штрафовать до 80 тыс. рублей

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Владивосток, 31 октября. За плохую и несвоевременную уборку снега управляющие компании Владивостока будут штрафовать до 80 тысяч рублей.

О подготовке к работе зимой говорили на заседании в административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района Владивостока, в котором приняли участие руководители ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний

Как отмечает пресс-служба городской мэрии, специалисты АТУ ежедневно проводят мониторинг территории и проверяют состояние придомовых территорий, поэтому с началом снегопада оперативно собирается информация о качестве очистки дворов.

При этом на нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях. Так, за непринятие мер по уборке снега юрлицам грозят штрафы до 80 тысяч рублей, должностным лицам — до 10 тысяч, физлицам — до 3 тыс рублей.