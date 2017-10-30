Самка леопарда Памела родила детеныша в нацпарке Приморья

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Владивосток, 30 октября. Самка дальневосточного леопарда Памела, которая в 2015 году получила имя от актрисы Памелы Андерсон, родила в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае в сопровождении котенка. Снимки были сделаны фотоловушками.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, судя по данным мониторинга, для самки этот детеныш тал первым.

Отмечается, что сотрудники могут изучать жизнь хищника, благодаря снимкам, сделанным 1-2 раза в год.