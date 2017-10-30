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Общество
Самка леопарда Памела родила детеныша в нацпарке Приморья
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    Самка леопарда Памела родила детеныша в нацпарке Приморья

    6:39  30 Октября 2017
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    Самка леопарда Памела родила детеныша в нацпарке Приморья

    Владивосток, 30 октября. Самка дальневосточного леопарда Памела, которая в 2015 году получила имя от актрисы Памелы Андерсон, родила в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае в сопровождении котенка. Снимки были сделаны фотоловушками.

    Как рассказали в пресс-службе нацпарка, судя по данным мониторинга, для самки этот детеныш тал первым.

    Отмечается, что сотрудники могут изучать жизнь хищника, благодаря снимкам, сделанным 1-2 раза в год. 

    Самка леопарда Памела родила детеныша в нацпарке Приморья

    Автор: Алия Садыкова
    #леопард
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