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Россия
Вице-губернатором Приморского края станет врио мэра Владивостока
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    Вице-губернатором Приморского края станет врио мэра Владивостока

    5:25  30 Октября 2017
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    Вице-губернатором Приморского края станет врио мэра Владивостока

    Владивосток, 30 октября. Новым заместителем губернатора Приморского края был назначен временно исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Межонов. 

    Как сообщает RT, об этом глава региона Андрей Тарасенко объявил на встрече с депутатами краевого законодательного собрания, отметив, что экс-градоначальник будет курировать культуру и образование.

    Межонов дал свое согласие на предложение губернатора перейти в его команду. Как сообщает РИА Новости, исполнять обязанности главы администрации Владивостока назначен первый вице-мэр Алексей Литвинов.
     

    Автор: Константин Терехов
    #андрей тарасенко #приморский край #владивосток #константин межонов
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