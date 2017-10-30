Вице-губернатором Приморского края станет врио мэра Владивостока

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Владивосток, 30 октября. Новым заместителем губернатора Приморского края был назначен временно исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Межонов.

Как сообщает RT, об этом глава региона Андрей Тарасенко объявил на встрече с депутатами краевого законодательного собрания, отметив, что экс-градоначальник будет курировать культуру и образование.

Межонов дал свое согласие на предложение губернатора перейти в его команду. Как сообщает РИА Новости, исполнять обязанности главы администрации Владивостока назначен первый вице-мэр Алексей Литвинов.

