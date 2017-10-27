Нетрезвый водитель врезался в ограждение на Золотом мосту во Владивостоке

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Владивосток, 27 октября. Пьяный водитель устроил ДТП, протаранив ограждение на Золотом мосту во Владивостоке.

Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие имело место быть минувшей ночью в районе двух часов. Легковушка неслась со стороны улицы Гоголя с превышением скорости.

На мосту машину начало заносить, в результате — было совершено столкновение с ограждением. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают подробности случившегося.

Добавим, что накануне Известия писали о том, что двое 17-летних подростков пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием мусоровоза КамАЗ в Рязанской области.