Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Эксперты обнаружили связь между вирусами BadRabbit и NotPetya
Происшествия
Нетрезвый водитель врезался в ограждение на Золотом мосту во Владивостоке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нетрезвый водитель врезался в ограждение на Золотом мосту во Владивостоке

    5:40  27 Октября 2017
    33

    Нетрезвый водитель врезался в ограждение на Золотом мосту во Владивостоке

    Владивосток, 27 октября. Пьяный водитель устроил ДТП, протаранив ограждение на Золотом мосту во Владивостоке.

    Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие имело место быть минувшей ночью в районе двух часов. Легковушка неслась со стороны улицы Гоголя с превышением скорости.

    На мосту машину начало заносить, в результате — было совершено столкновение с ограждением. В настоящее время сотрудники  ГИБДД устанавливают подробности случившегося.

    Добавим, что накануне Известия писали о том, что двое 17-летних подростков пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием мусоровоза КамАЗ в Рязанской области.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #владивосток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        36
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        53
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        207
        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        23:35   26 Октября 2017
        269