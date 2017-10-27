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Происшествия
Грузовик перевернулся в Центре Владивостока
Происшествия
Грузовик перевернулся в Центре Владивостока
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    Грузовик перевернулся в Центре Владивостока

    5:11  27 Октября 2017
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    Грузовик перевернулся в Центре Владивостока

    Владивосток, 27 октября. В центре Владивостока перевернулся грузовик, из-за ДТП затруднено движение по Океанскому проспекту.

    Грузовик перевернулся в самом центре города, на пересечении улицы Светланской и Океанского проспекта. О других участниках аварии или о пострадавших данных нет, сообщает портал «Вести Приморье».

    В результате ДТП затруднено движение по двум полосам Океанского проспекта.

    Напомним, ранее во Владивостоке обрушился этаж строящегося торгового центра. По данным RT, обрушение произошло, после того как застройщик начал возводить третий этаж, хотя в разрешительной документации говорилось о строительстве двухэтажного здания.

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #владивосток #грузовик
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