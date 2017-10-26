Дым от природных пожаров в Китае окутал Владивосток

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Владивосток, 26 октября. Природные пожары в приграничных районах Китая стали причиной задымления во Владивостоке.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя местного синоптического ведомства, жители столицы Приморского края вдохнут с облегчением в четверг вечером, когда сильный южный ветер разгонит в городе дым.

Газета.ru напоминает, что причиной задымления также стали пожары в самом крае. Сейчас на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.

