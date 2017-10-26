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Общество
Дым от природных пожаров в Китае окутал Владивосток
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    Дым от природных пожаров в Китае окутал Владивосток

    5:46  26 Октября 2017
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    Дым от природных пожаров в Китае окутал Владивосток

    Владивосток, 26 октября. Природные пожары в приграничных районах Китая стали причиной задымления во Владивостоке.

    Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя местного синоптического ведомства, жители столицы Приморского края вдохнут с облегчением в четверг вечером, когда сильный южный ветер разгонит  в городе дым.

    Газета.ru напоминает, что причиной задымления также стали пожары в самом крае. Сейчас на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.
     

    Автор: Константин Терехов
    #владивосток #задымление
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