Завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке построят к весне 2018 года

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Владивосток, 25 октября. Первый в ДФО завод по утилизации авто построят к весне 2018 года. Об этом рассказали в администрации Приморья.

Отмечается, что строительство первого на Дальнем Востоке завода по утилизации автомобилей в ТОР «Надеждинская» началось в среду. Инвестор планирует достроить его до весны 2018 года.

Напомним, проект создания на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей появился в ходе третьего Восточного экономического форума. Было подписано соглашение между российской компанией «Сумотори» и японскими корпорациями Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts. Проект получил название «ТерминаТОР».

Помимо сбора и утилизации выброшенных кузовов машин, завод будет привлекать водителей сдавать на утилизацию старые машины в обмен на господдержку на приобретение нового автомобиля.