Львица подружилась со щенком овчарки в зоопарке Владивостока

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Владивосток, 25 октября. Маленькая львица зоопарка «Садгород» во Владивостоке подружилась с щенком среднеазиатской овчарки.

Об этом рассказала директор зоопарка Алена Асновина. По ее словам, двухмесячная львица по кличке Астра в зоопарке появилась недавно. В будущем она станет невестой льву Бонифацию.

Чтобы хищнику не было скучно, чтобы они росли и играли вместе, сотрудники зоопарка решили разместить с ней вольере щенка среднеазиатской овчарки.

Отмечается, что пока животные живут в доме директора зоопарка. При этом львица спит на кресле, животным строят вольер с домиком.