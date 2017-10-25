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Львица подружилась со щенком овчарки в зоопарке Владивостока
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    Львица подружилась со щенком овчарки в зоопарке Владивостока

    7:08  25 Октября 2017
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    Львица подружилась со щенком овчарки в зоопарке Владивостока

    Владивосток, 25 октября. Маленькая львица зоопарка «Садгород» во Владивостоке подружилась с щенком среднеазиатской овчарки.

    Об этом рассказала директор зоопарка Алена Асновина. По ее словам, двухмесячная львица по кличке Астра в зоопарке появилась недавно.  В будущем она станет невестой льву Бонифацию.

    Чтобы хищнику не было скучно, чтобы они росли и играли вместе, сотрудники зоопарка решили разместить с ней вольере щенка среднеазиатской овчарки.

    Отмечается, что пока животные живут в доме директора зоопарка. При этом львица спит на кресле, животным строят вольер с домиком.

    Львица подружилась со щенком овчарки в зоопарке Владивостока

    Автор: Алия Садыкова
    #зоопарк #львица #щенок
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