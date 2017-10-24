Жители Приморского края убили и расчленили знакомую

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Владивосток, 24 октября. В Приморском крае начался судебный процесс по делу двух жителей Уссурийска, которые убили и расчленили знакомую.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на прокуратуру, убийство произошло в ноябре 2016 года. В гости потерпевшей пришли знакомые, в ходе употребления спиртного началась ссора, которая переросла в кровавую бойню.

Гости убили хозяйку квартиры, а потом в течение двух суток расчленяли труп, и выбросили части тела в мусорные контейнеры. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.