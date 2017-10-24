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Жители Приморского края убили и расчленили знакомую
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    Жители Приморского края убили и расчленили знакомую

    6:59  24 Октября 2017
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    Жители Приморского края убили и расчленили знакомую

    Владивосток, 24 октября. В Приморском крае начался судебный процесс по делу двух жителей Уссурийска, которые убили и расчленили знакомую.

    Как сообщает Газета.ru со ссылкой на прокуратуру, убийство произошло в ноябре 2016 года. В гости потерпевшей пришли знакомые, в ходе употребления спиртного началась ссора, которая переросла в кровавую бойню.

    Гости убили хозяйку квартиры, а потом в течение двух суток расчленяли труп, и выбросили части тела в мусорные контейнеры. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

    Автор: Константин Терехов
    #убийство #владивосток #прокуратура
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