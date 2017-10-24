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Опубликовано фото ДТП с пьяным водителем во Владивостоке
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    Опубликовано фото ДТП с пьяным водителем во Владивостоке

    4:53  24 Октября 2017
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    Опубликовано фото ДТП с пьяным водителем во Владивостоке

    Владивосток, 24 октября. В Интернете опубликовано фото последствий дорожно-транспортного происшествия с пьяным водителем.

    Как сообщают региональные СМИ, по предварительным данным участниками аварии стали Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Crown. Водитель Crown, который, по словам очевидцев, был пьян, не справился с управлением и врезался в Land Cruiser.

    Сразу после этого предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся с места аварии.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #владивосток
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