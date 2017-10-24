Правнучка Горького станет почетным гостем на юбилее театра во Владивостоке

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Владивосток, 24 октября. Почетным гостем праздничных мероприятий во Владивостоке, посвященных 85-летию со дня основания Приморского академического театра, станет правнучка писателя Максима Горького Екатерина Пешкова.

Художественный руководитель театра, носящего имя писателя, народный артист РФ Ефим Звеняцкий рассказал, что в этом году зрители смогут насладиться богатой программой.

«85 лет почти аншлагов» — это девиз нашей творческой недели. Все эти годы мы несем для зрителя традиции нашего театра, который был создан 85 лет назад», — приводит его слова газета «Известия».

Среди прочих мероприятий, в театре состоится художественная выставка «Театральная», на которой гостям покажут живопись, графику и эскизы декораций, а также эскизы театральных костюмов.

Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького является старейшим театром Владивостока, основанным в 1931 году.