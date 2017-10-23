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В Приморье построят «завод-терминатор» по утилизации автомобилей
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    В Приморье построят «завод-терминатор» по утилизации автомобилей

    11:18  23 Октября 2017
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    В Приморье построят «завод-терминатор» по утилизации автомобилей

    Владивосток, 23 октября. На Дальнем Востоке возведут предприятие по переработке и утилизации старых транспортных средств. 

    По имеющимся данным, в грядущую среду стартует строительство завода по утилизации старых транспортных средств. Проект по созданию данного предприятия будет называться TerminaTOR. 

    Сообщается, что такое название завод получил из-за своего расположения на территории опережающего развития «Надеждинская».

    В Приморье построят «завод-терминатор» по утилизации автомобилей

    Все участники проекта окончили конструирование и в ближайшее время приступят к созданию предприятия. Представители TerminaTOR выразили уверенность в том, что благодаря осуществлению данного проекта в Приморье будет создан экологически безопасный бизнес.

    На сегодняшний день в Приморье нужно утилизировать свыше миллиона транспортных средств.

    Автор: Дана Балан
    #приморье #автомобили #завод #владивосток #машины #утилизация
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