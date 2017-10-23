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Вице-губернатор по вопросу строительства уволен в Приморье
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    Вице-губернатор по вопросу строительства уволен в Приморье

    8:19  23 Октября 2017
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    Вице-губернатор по вопросу строительства уволен в Приморье

    Владивосток, 23 октября. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко снял с должности вице-губернатора Приморского края Эдуарда Портнова.

    Как рассказали в региональной администрации, он отстранен от должности до 23 октября. Отмечается, что Портнов занимался вопросами градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Причиной увольнения назвали несоответствие ожиданиям.

    Как добавили в пресс-службе, врио губернатора давал ему шанс исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало. Кто займет пост Портнова, пока не уточняется. Временным исполняющим обязанности назначен вице-губернатор Александр Юров.

    Автор: Алия Садыкова
    #приморье #владивосток
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