Вице-губернатор по вопросу строительства уволен в Приморье

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Владивосток, 23 октября. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко снял с должности вице-губернатора Приморского края Эдуарда Портнова.

Как рассказали в региональной администрации, он отстранен от должности до 23 октября. Отмечается, что Портнов занимался вопросами градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Причиной увольнения назвали несоответствие ожиданиям.

Как добавили в пресс-службе, врио губернатора давал ему шанс исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало. Кто займет пост Портнова, пока не уточняется. Временным исполняющим обязанности назначен вице-губернатор Александр Юров.