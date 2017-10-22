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Этаж строящегося торгового центра обрушился во Владивостоке
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    Этаж строящегося торгового центра обрушился во Владивостоке

    7:52  22 Октября 2017
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    Этаж строящегося торгового центра обрушился во Владивостоке

    Владивосток, 22 октября. Проводится проверка по факту обрушения этажа строящегося здания во Владивостоке.

    Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, согласно документам застройщик «РосТрансГрупп» должен был осуществлять строительство двухэтажного здания, однако в нарушение разрешительной документации начал возводить третий этаж. Обрушение произошло при производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия.

    Причиной обрушения стало именно не соблюдение проекта, считают специалисты инспекции строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

    Решение о привлечении руководства компании-застройщика к ответственности вынесут правоохранительные органы.

    Автор: Юлия Кошкина
    #обрушение #чп #владивосток #строительство
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