Этаж строящегося торгового центра обрушился во Владивостоке
Владивосток, 22 октября. Проводится проверка по факту обрушения этажа строящегося здания во Владивостоке.
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, согласно документам застройщик «РосТрансГрупп» должен был осуществлять строительство двухэтажного здания, однако в нарушение разрешительной документации начал возводить третий этаж. Обрушение произошло при производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия.
Причиной обрушения стало именно не соблюдение проекта, считают специалисты инспекции строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.
Решение о привлечении руководства компании-застройщика к ответственности вынесут правоохранительные органы.