Учения «Индра-2017» открыли во Владивостоке парадом с пролетом истребителей

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Владивосток, 20 октября. Международные российско-индийские учения «Индра-2017», торжественно открылись во Владивостоке.

Как рассказали в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, в честь открытия учений состоялся парад. Командующие объехали парадный строй и приветствовали военных. Расчеты прошли маршем.

Затем российские и индийские бойцы продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы. Церемония открытия учений завершилась пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.