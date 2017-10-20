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Учения «Индра-2017» открыли во Владивостоке парадом с пролетом истребителей
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    Учения «Индра-2017» открыли во Владивостоке парадом с пролетом истребителей

    7:57  20 Октября 2017
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    Учения «Индра-2017» открыли во Владивостоке парадом с пролетом истребителей

    Владивосток, 20 октября. Международные российско-индийские учения «Индра-2017», торжественно открылись во Владивостоке.

    Как рассказали в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, в честь открытия учений состоялся парад. Командующие объехали парадный строй и приветствовали военных. Расчеты прошли маршем.

    Затем российские и индийские бойцы продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы. Церемония открытия учений завершилась пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.

    Учения «Индра-2017» открыли во Владивостоке парадом с пролетом истребителей

    Автор: Алия Садыкова
    #парад #су-35с #индра-2017
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