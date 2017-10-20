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Рыболовецкое судно загорелось на причале во Владивостоке
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    Рыболовецкое судно загорелось на причале во Владивостоке

    7:12  20 Октября 2017
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    Рыболовецкое судно загорелось на причале во Владивостоке

    Владивосток, 20 октября. Пожар произошел на сейнере у причала во Владивостоке. Как рассказали в управлении МЧС РФ по региону, среднедобывающий сейнер загорелся у причала во Владивостоке.

    Инцидент произошел утром в пятницу. Сообщение о возгорании поступило в 05.29 местного времени (22.29 мск четверга). Сейнер стоял на 44-м причале по улице Калинина.

    Отмечается, что пожарные прибыли на место через восемь минут. Выяснилось, что в подсобном помещении горят электрощит и обшивка.

    В 05.50 огонь был локализован, в 06.30 его полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

    Рыболовецкое судно загорелось на причале во Владивостоке

     

    Автор: Алия Садыкова
    #пожар #пожарные
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