Рыболовецкое судно загорелось на причале во Владивостоке

В Избранное

Владивосток, 20 октября. Пожар произошел на сейнере у причала во Владивостоке. Как рассказали в управлении МЧС РФ по региону, среднедобывающий сейнер загорелся у причала во Владивостоке.

Инцидент произошел утром в пятницу. Сообщение о возгорании поступило в 05.29 местного времени (22.29 мск четверга). Сейнер стоял на 44-м причале по улице Калинина.

Отмечается, что пожарные прибыли на место через восемь минут. Выяснилось, что в подсобном помещении горят электрощит и обшивка.

В 05.50 огонь был локализован, в 06.30 его полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.