Четыре дикие кошки впервые прошли по одной тропе в нацпарке Приморья

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Владивосток, 20 октября. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье зафиксировали на одной тропе фотоловушки дальневосточного леопарда, амурского тигра, рысь и дальневосточного лесного кота.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, появление всех видов диких кошек, обитающих в крае, за небольшой промежуток времени является очень редким случаем.

Отмечается, что хищники прошли по тропе с перерывом в несколько дней. Специалисты добавили, что появление рыси в нацпарке – большое событие, так как численность это го вида на Дальнем Востоке мала.