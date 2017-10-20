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Четыре дикие кошки впервые прошли по одной тропе в нацпарке Приморья
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    Четыре дикие кошки впервые прошли по одной тропе в нацпарке Приморья

    6:49  20 Октября 2017
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    Четыре дикие кошки впервые прошли по одной тропе в нацпарке Приморья

    Владивосток, 20 октября. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье зафиксировали на одной тропе фотоловушки дальневосточного леопарда, амурского тигра, рысь и дальневосточного лесного кота.

    Как рассказали в пресс-службе нацпарка, появление всех видов диких кошек, обитающих в крае, за небольшой промежуток времени является очень редким случаем.

    Отмечается, что хищники прошли по тропе с перерывом в несколько дней. Специалисты добавили, что появление рыси в нацпарке – большое событие, так как численность это го вида на Дальнем Востоке мала. 

    Четыре дикие кошки впервые прошли по одной тропе в нацпарке Приморья

    Автор: Алия Садыкова
    #приморье #амурский тигр
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