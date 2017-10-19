Подросток во Владивостоке зарезал пристававшего к нему педофила

В Избранное

Владивосток, 19 октября. Следователи Владивостока задержали 15-летнего подростка за жестокое убийство 23-летнего мужчины. Конфликт между ними произошел в автомобиле жертвы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», устанавливаются все обстоятельства преступления.

По версии следствия, потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с подростком. Встретились они возле моря на острове Русский. В своей машине мужчина стал проявлять сексуальный интерес к парню, из-за чего и произошел конфликт. В какой-то момент подросток выхватил нож и нанес им несколько ударов по телу потерпевшего.