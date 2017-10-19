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Подросток во Владивостоке зарезал пристававшего к нему педофила
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    Подросток во Владивостоке зарезал пристававшего к нему педофила

    10:03  19 Октября 2017  /обновлено: 10:04  19 Октября 2017
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    Подросток во Владивостоке зарезал пристававшего к нему педофила

    Владивосток, 19 октября. Следователи Владивостока задержали 15-летнего подростка за жестокое убийство 23-летнего мужчины. Конфликт между ними произошел в автомобиле жертвы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», устанавливаются все обстоятельства преступления.

    По версии следствия, потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с подростком. Встретились они возле моря на острове Русский. В своей машине мужчина стал проявлять сексуальный интерес к парню, из-за чего и произошел конфликт. В какой-то момент подросток выхватил нож и нанес им несколько ударов по телу потерпевшего.

    «От полученных травм потерпевший погиб на месте. Подозреваемый задержан, место преступления осмотрено, по уголовному делу назначены судебные экспертизы», — сообщили в СУ СК по Приморскому краю.

    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #педофил #владивосток
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