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В Приморье рассказали, что мешает тушить лесные пожары
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    В Приморье рассказали, что мешает тушить лесные пожары

    7:48  19 Октября 2017
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    В Приморье рассказали, что мешает тушить лесные пожары

    Владивосток, 19 октября. Оставшиеся после прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» завалы усложнили тушение пожаров в Приморье.

    Как рассказал журналистам руководитель по летной службе КГБУ «Приморская авиабаза» Василий Медведев, с конца сентября в регионе обострилась обстановка по пожарам в лесах.

    Режим ЧС объявлен сразу в нескольких районах региона: в Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском. 12 октября в субъекте объявили об особом противопожарном режиме. Медведев добавил, что тушение лесных пожаров осложняют завалы, оставшиеся после тайфуна «Лайонрок», прошедшего в 2016 году. По его словам, остались ветровальники, особенно на территории Кавалеровского и Тернейского районов. Он также добавил, что завалы местами достигают 2-3 метров.

    В Приморье рассказали, что мешает тушить лесные пожары

    Автор: Алия Садыкова
    #пожар #приморье
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