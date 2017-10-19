В Приморье рассказали, что мешает тушить лесные пожары

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Владивосток, 19 октября. Оставшиеся после прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» завалы усложнили тушение пожаров в Приморье.

Как рассказал журналистам руководитель по летной службе КГБУ «Приморская авиабаза» Василий Медведев, с конца сентября в регионе обострилась обстановка по пожарам в лесах.

Режим ЧС объявлен сразу в нескольких районах региона: в Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском. 12 октября в субъекте объявили об особом противопожарном режиме. Медведев добавил, что тушение лесных пожаров осложняют завалы, оставшиеся после тайфуна «Лайонрок», прошедшего в 2016 году. По его словам, остались ветровальники, особенно на территории Кавалеровского и Тернейского районов. Он также добавил, что завалы местами достигают 2-3 метров.