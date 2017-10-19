Корабли ВМС Индии прибыли в Приморье для участия в совместных учениях

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Владивосток, 19 октября. Корабли ВМС Индии прибыли в Приморье для участия в совместных российско-индийских учениях «Индра-2017». Об этом со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России сообщает «Интерфакс».

По данным издания, в Приморье прибыли два индийских военных корабля. Оба судна пришвартовались в центре Владивостока у 33-го причала. Накануне в Приморский край также прибыли военнослужащие и группа командования ВС Индии общей численностью 300 человек. Учения «Индра-2017» пройдут с 19 по 29 октября. С обеих сторон в учениях примут участие до 700 военнослужащих.

Напомним, в конце сентября в Приморье прошли совместные артиллерийские стрельбы, в которых участвовали боевые корабли ВМС России и Китая. Стрельбы стали одним из этапов совместных военно-морских учений «Морское взаимодействие-2017», сообщает Газета.ru.