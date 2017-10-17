Торги по продаже отеля Hyatt в Приморье отменены

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Владивосток, 17 октября. Российский аукционный дом отменил торги по продаже отеля Hyatt во Владивостоке.

Отмечается, что торги были отменены по инициативе руководства региона. Как рассказал глава Российского аукционного дома Андрей Степаненко, в течение всего года над объектам велась активная работа. Как пишет РИА Новости, она включала переговоры с потенциальными инвесторами, а также презентации и роуд-шоу на международных выставках.

«Мы сожалеем о принятом решении», - подчеркнул он и добавил, что были найдены потенциальные инвесторы.

Как писала Газета.ru, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о найденных нарушениях при строительстве двух отелей во Владивостоке.