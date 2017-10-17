Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В России предложили указывать на онлайн-картах автобусы с пандусами
Экономика
Торги по продаже отеля Hyatt в Приморье отменены
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Торги по продаже отеля Hyatt в Приморье отменены

    7:43  17 Октября 2017
    45

    Торги по продаже отеля Hyatt в Приморье отменены

    Владивосток, 17 октября. Российский аукционный дом отменил торги по продаже отеля Hyatt во Владивостоке.

    Отмечается, что торги были отменены по инициативе руководства региона. Как рассказал глава Российского аукционного дома Андрей Степаненко, в течение всего года над объектам велась активная работа. Как пишет РИА Новости, она включала переговоры с потенциальными инвесторами, а также презентации и роуд-шоу на международных выставках.

    «Мы сожалеем о принятом решении», - подчеркнул он и добавил, что были найдены потенциальные инвесторы.

    Как писала Газета.ru, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о найденных нарушениях при строительстве двух отелей во Владивостоке.

    Торги по продаже отеля Hyatt в Приморье отменены

    Автор: Алия Садыкова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80571

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67469

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82366

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49591

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        152954
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        345
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18077
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11475
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45499