Стала известна траектория тайфуна «Лан», надвигающегося на Приморье

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Владивосток, 17 октября. Инстаграм-блогер pogoda_25_region рассчитал траекторию тайфуна «Лан», надвигающегося на Приморский край.

Сообщается, что в настоящее время «Лан» движется к северу — в сторону Японии. Эксперт отметил, что уже в эту субботу эпицентр тайфуна скорее всего пройдет совсем рядом с островами в Тихом океане. Он подчеркнул, что, судя по силе тайфуна, не обойдется без разрушений и человеческих жертв.

Также он добавил, что «Лан» накопит достаточно сил, чтобы вызвать штормы по всей территории Японского моря.