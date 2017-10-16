Примгидромет сообщил, когда во Владивостоке начнется отопительный сезон

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Владивосток, 16 октября. Руководитель Примгидромета Борис Кубай сообщил, что отопительный сезон во Владивостоке в этом году начнется не раньше обычного срока.

Главный синоптик Приморского края напомнил, что тепло в жилые дома подается, когда среднесуточная температура воздуха за окном стабильно не превышает плюс восемь градусов.

«А учитывая складывающийся тип атмосферной циркуляции в тропосфере, отопительный сезон во Владивостоке наступит не ранее обычных сроков, а это начало ноября», — сказал Кубай.

Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха во Владивостоке будет расти и может превысить отметку в 15 градусов.