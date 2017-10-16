В Приморье прошла оригинальная «байкерская» свадьба

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Уссурийск, 16 октября. В Приморском крае состоялась необычно оформленная церемония бракосочетания.

По словам очевидцев, в Уссурийске выходящих из городского ЗАГСа молодоженов встречал длинный коридор из байкеров.

Сообщается, что железные кони были украшены цветами, а все происходящее сопровождали звуки рева и гудков.

Молодых, проходящих по импровизированному коридору, осыпали лепестками роз.