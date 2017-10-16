В Приморье прошла оригинальная «байкерская» свадьба
Уссурийск, 16 октября. В Приморском крае состоялась необычно оформленная церемония бракосочетания.
По словам очевидцев, в Уссурийске выходящих из городского ЗАГСа молодоженов встречал длинный коридор из байкеров.
Сообщается, что железные кони были украшены цветами, а все происходящее сопровождали звуки рева и гудков.
Молодых, проходящих по импровизированному коридору, осыпали лепестками роз.
«Марк, отправляю Вам нереальнейший отрывок сегодняшней регистрации бракосочетания. Коридор для молодых из байкеров. Каждый байк украшен букетом. Было очень красиво и необычно! Ребята зажгли на весь квартал!))))» - пишет подписчица @helena_serebryakova ???? ????#МаркЧернослив #Уссурийск #ПриморскийКрай ????