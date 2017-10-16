Массовое ДТП произошло во Владивостоке

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Владивосток, 16 октября. ДТП при участии сразу трех автомобилей произошло на Океанском проспекте города Владивосток Приморского края России. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительной информации, водитель одной из машин не уступил автомобилю, который двигался по главной дороге. В одной из машин заклинило педаль газа. Как следствие, транспортное средство врезалось в третьего участника инцидента.

Водители первых двух автомобилей получили повреждения и были госпитализированы, — пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Ранее стало известно о массовом ДТП у въезда в Воронеж.